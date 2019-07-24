В Луганской области СБУ лишила допуска к гостайне 23 чиновников

В Луганской области с начала этого года по инициативе СБУ четырем должностным лицам отменены ранее предоставленные допуски к государственной тайне, еще 23 - отказано в их предоставлении. Об этом сообщается на странице Службы безопасности в Facebook.



Так, из-за систематического нарушения законодательства СБУ отказала одному из городских советов Луганщины в предоставлении специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.



«В течение 2018-2019 годов чиновник, отвечавший за состояние этой работы в органе местного самоуправления, трижды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и обеспечения режима секретности», - говорится в сообщении.



Допуск к государственной тайне также был отменен руководителю одного из структурных подразделений ПАО «Укрзалізниця».



Причиной стало то, что при оформлении разрешительных документов чиновница сообщила заведомо ложные сведения о себе. В частности, женщина не указала, что после начала военный действий на востоке Украины поддерживала связи с представителями правоохранительных органов РФ.



Также отказано в доступе к гостайне руководителю одного из армейских подразделений, дислоцированных вблизи российско-украинской границы. Оперативники спецслужбы установили, что военный только за последние полгода более сорока раз выезжал в РФ. Однако, при оформлении допуска к государственной тайне об этих поездках не сообщил.



Всего на Луганщине с начала этого года по инициативе Службы безопасности четырем должностным лицам отменено ранее предоставленные допуски к государственной тайне, еще двадцати трем - отказано в их предоставлении.



Восемь нарушителей законодательства о гостайне привлечены к административной ответственности, в двух уголовных производствах, начатых по ст. 328 (Разглашение государственной тайны) и ст. 330 (Передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства) Уголовного кодекса Украины следователи спецслужбы осуществляют досудебное расследование.