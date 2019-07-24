Латвия заблокировала связанный с Кремлем сайт из-за угрозы суверенитету Украины

Латвийский администратор доменов заблокировал связанный с агентством «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv. Об этом сообщает «РИА Новости».



Национальный регистратор доменов свое решение объяснил требованием МИД Латвии, которое указало, что ресурс нарушает решение Евросоюза №269 от 17 марта 2014 года о санкциях против РФ из-за аннексии Крыма.



«Регистрация доменного имени baltnews.lv – это нарушение положений регламента, и, следовательно, лица, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Латвийской Республики», - говорится в письме администратору сайта от администратора реестра доменов.



В МИД РФ назвали блокировку сайта цензурой.



«Усматриваем в этом шаге стремление Риги зачистить свое информпространство от независимых СМИ», - говорится в сообщении.