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В Лисичанске за долги могут отключить воду 100 тысячам жителей

24 июля 2019, 21:45

В Лисичанске за долги могут отключить воду 100 тысячам жителей

С четверга, 25 июля, жители Лисичанска могут остаться без воды. Объекты коммунального предприятия «Лисичанскводоканал» отключат от электроснабжения за долг в 142 миллиона гривен. Об этом рассказал директор коммерческий «Луганского энергетического объединения» Юрий Склема в комментарии «UA: Донбасс».

По его словам, сообщение о задолженности водоканала вручили 10 дней назад.

«Сегодня был диалог с директором Лисичанского горводоканала. Мы пришли к соглашению о переносе отключения на завтра. Сегодня ждем от них гарантийное письмо относительно их видения о рассрочке задолженности. Если сегодня его не будет, завтра повторим эту акцию и отключать объекты Лисичанского горводоканала. По моей информации, они также не оплачивают в полном объеме поставщику Енергосхид», - сказал он.

Директор ЛКСП «Лисичанскводоканал» Александр Батуков говорит, что сейчас в приоритете другой долг.

«Какой график реструктуризации, на 142 миллиона? Чтобы подписать его на сколько, на 20-30 лет? Этот долг, он образовался 10 лет назад. Мы его оплачиваем потихоньку. Мы и 280 тисяч гривен тоже оплатили старого долга по ЛЭО. Нам сейчас важно на ООО "Энер Схид" перечислить, которое поставляет нам товар, как электроэнергию. Чтобы не отключили наши объекты, завтра будем перечислять деньги. Только на "Энер"», - сказал он.

23 апреля 2018 года «Луганское энергетическое объединение» за долги обесточило девять объектов водоснабжения и водоотведения ЛКСП «Лисичанскводоканал». В июне водоснабжение возобновили после того, как соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в облгосадминистрации.

В июле этого года Кабинет министров Украины запретил отключать от электроснабжения Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» или вводить какие-либо ограничения. Запрет действует только на время проведения ООС.

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