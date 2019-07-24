Главные события 24 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 июля.

Политика



Губернатор Ростовской области (РФ) Василий Голубев заявил, что российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тысяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.



Общество



Боевики «ЛНР» не допустили специалистов для обследования разрушенного моста в Станице Луганской, сообщили в Луганской облгосадминистрации.



Украинская сторона СЦКК сообщила о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.



Права человека



Группировка «ЛНР» передала 64 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной властям территории.



Боевые действия



Через подконтрольный боевикам участок украино-российской границыпровезли гроб в направлении РФ.



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