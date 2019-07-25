Разумков оценил результат «Слуги народа» на Донбассе

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков оценил результаты своей политсилы на Донбассе на внеочередных парламентских выборах 21 июля.



«К сожалению, то влияние, которое сохранилось у "Оппозиционной платформы — За жизнь" по Донецкой и Луганской областях, не дало нам возможности получить результат, который, я думаю, заслуживали наши кандидаты [в мажоритарных округах]. Потому что мы были ограничены там в ресурсах и возможностях», — заявил Разумков в интервью «Интерфакс-Украина».



При этом он подчеркнул, что на Донбассе был показан «достойный результат». Разумков также выразил уверенность, что результат был бы лучше, «если бы была чуть длиннее избирательная кампания».



«Мы тогда бы смогли больше донести информации о себе и о партии», — добавил глава «Слуги народа».

«Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную Раду, набрав более 43% в Украиане. Пропрезидентской политсиле не удалось стать первой только во Львовской области, где ее опередил «Голос», а также в Донецкой и Луганских областях, где победила ОПЗЖ.



На Донбассе кандидату-мажоритарщику от «Слуги народа» удалось победить на округе № 106 в Северодонецке.