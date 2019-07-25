У премьера Италии не упомянули о нацгвардейце Маркиве в сообщении о разговоре с Зеленским

В сообщении на сайте правительства Италии о телефонном разговоре премьер-министра Джузеппе Конте с президентом Украины Владимиром Зеленским не упоминается о том, что они обсудили дело нацгвардейца Виталия Маркива.



«Поздравив с успехом на парламентских выборах в минувшее воскресенье, премьер Конте подтвердил поддержку Италией территориальной целостности и суверенитета Украины в направлении полного выполнения Минских соглашений. Председатель Совета [министров], в частности, выразил благодарность за заявления президента Зеленского в пользу возобновления диалога, который мог бы создать условия для решения конфликта в восточных регионах Украины», — говорится в сообщении.



Также указано, что Конте и Зеленский выразили надежду, что в ближайшие месяцы им удастся укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Римом и Киевом.



Ранее Офис президента Украины сообщил, что во время телефонного разговора Зеленского с Конте, в частности, обсуждался приговор нацгвардейцу Маркиву.

12 июля, Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы.



У Маркива есть гражданства Украины и Италии, он находится под арестом с июня 2017 года.



Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Роккелли и переводчиком Андреем Мироновым возле горы Карачун под Славянском. Роккелли и Миронов погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года.



Сам Маркив обвинения в убийстве отрицает. По его словам, тогда он был простым бойцом и не мог отдать приказ об обстреле.