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ОБСЕ увидела 22 «Града» боевиков в Луганской области

25 июля 2019, 11:50

ОБСЕ увидела 22 «Града» боевиков в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в свежем отчете миссии.

В частности, были зафиксированы 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» вблизи населенного пункта Боково-Платово Луганской области.

Также СММ ОБСЕ были замечены 7 РСЗО на полигоне рядом с Миусинском в 62 км от Луганска. 8 РСЗО были замечены недалеко от населенного пункта Садовый в 57 км от Луганска.

На подконтрольной боевикам территории Донецкой области миссия зафиксировала 2 буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», 2 РСЗО и 2 противотанковые пушки «Рапира» на полигоне недалеко от Ольховки.

Также были замечены 3 РСЗО и 3 буксируемые гаубицы «Лягушка» на полигоне вблизи Тернового.

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