На округе в Донецкой области победил кандидат «Батькивщины»

В Донецкой области на округе № 52 с центром в Торецке на внеочередных выборах в Верховную Раду победу одержал кандидат партии «Батькивщина» Евгений Яковенко. После обработки 100% электронных протоколов он набрал 28,96% (7644 голосов).



Второе место занял представитель «Оппрозиционной платформы — За жизнь» Олег Погодин — 26% (6863 голосов).



Евгений Яковенко является директором частного предприятия «ТПК «Алькон», живет в поселке Новгородское на окраине Торецка.



При этом «Оппрозиционная платформа — За жизнь» обвинила «Батькивщину» и членов избиркома в фальсификациях в пользу Яковенко. Также там заявили, что окружной избирком прекратил пересчет голосов и признала якобы сфальсифицированные результаты. «Участвовали в принятии этого решения и три члена окружкома, которых накануне ЦИК своим постановлением вывел из состава комиссии, что является очередным грубейшим нарушением закона и говорит о нелегитимности принятого решения», — подчеркнули в ОПЗЖ. В политсиле добавили, что уже подали 9 исков в суд.



В «Батькивщине» обвинения в фальсификациях отвергают.