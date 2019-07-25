Зеленский призвал будущих нардепов «Слуги народа» «не лгать, не воровать»

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии «Слуга народа». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на участников встречи.



По словам собеседников, на встречеа присутствовали практически все будущие нардепы от «Слуги народа», избранные как по списку, так и по мажоритарным округам.



В частности, кандидат в депутаты по списку «Слуги народа» Данил Гетманцев рассказал, что на встрече обсуждали общие принципы предстоящей работы в Верховной Раде. «Не лгать. Не воровать. Не отступать. Это квинтэссенция того, что он [Зеленский] говорил», — отметил Гетманцев.



«Если пересказать, о чем был разговор. Мы говорили о том, как мы встретились... о том, почему встретились. Он говорил, собственно говоря. Мы сидели, слушали, но согласились с ним. Мы говорили о том, для чего мы встретились и что планируем делать. Мы говорили о том, что для нас важно остаться в истории государства, не опозорить себя, свою политическую силу, свои семьи... Это такая мировоззренческая основа, на которой мы будем в дальнейшем строить свои отношения во фракции и свои действия будем от этого отталкивать», — подчеркнул будущий нардеп.



По словам Гетманцева, кадровые вопросы на встрече не обсуждались. «Мы понимаем, на сегодняшний день этих решений нет. Они должны быть приняты в ближайшие недели», — добавил он.



Другой кандидат в народные депутаты — гендиректор «1+1 Media» Александр Ткаченко также заявил, что кадровые вопросы на встрече не поднимались. «Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать», — сказал он.