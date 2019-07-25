Порошенко прибыл на допрос в ГБР, когда его уже не ждали

Пятый президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».



Перед этим спикер ГБР Анжелика Иванова заявила, что допрос Порошенко перенесли на 8 августа.



Порошенко, перед тем как зайти в офис ГБР, заявил, что пришел на допрос, несмотря на то, что официально не получал приглашение. Также он сказал, что для этого отменил «международную встречу», которая была запланирована на 15:00.



Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Вчера, 24 июля, Петр Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса.



Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.



Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что его подзащитный не пойдет в ГБР до парламентских выборов 21 июля.