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На Донетчине простаивает одна из крупнейших шахт в стране. В профсоюзе винят Кропачева

25 июля 2019, 17:22

На Донетчине простаивает одна из крупнейших шахт в стране. В профсоюзе винят Кропачева

В Донецкой области с 8 июля не добывается уголь с шахты «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, обогатительная фабрика «Мирноградская» бизнесмена Виталия Кропачева более двух недель не принимает уголь с «Капитальной». Оба предприятия расположены на одной площадке и уголь из шахты отправляется на ЦОФ прямиком из пластов.

«Кропачев блокирует работу. Предусмотрено, что уголь с шахты идет прямо на обогатительную фабрику, так как на шахте нет складов для угля. Если фабрика не принимает уголь, то шахта полностью останавливается. Кропачев говорит, что там есть долги шахты им. Сургая и других шахт перед его фабрикой», — заявил Волынец.

Он сообщил, что работники шахты направляли письмо президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Владимиру Гройсману, однако безрезультатно.

«Они сегодня проинформировали , что будут писать письма в местное СБУ и мэру», — отметил глава НПГУ.

По его информации, горняки отказались уходить в бесплатный отпуск.

«Люди не зарабатывают деньги, впереди День шахтера. Не будет отчислений в бюджеты, запасы антрацита на складах ТЭС на 20% меньше, чем за этот период прошлого года и на 8% меньше угля газовой группы», — добавил он.

В 2018 году ООО «Укрдонинвест» Кропачева приобрело оставшуюся часть акций обогатительных фабрик «Мирноградская» и «Россия». До этого ему принадлежало 24,5% акций этих предприятий, а оставшиеся 75,5% — «Донбасскому расчетно-финансовому центру», который связывают с сыном беглого президента Александром Януковичем.

Еще месяц назад Кропачева считали «смотрящим» за угольным сектором страны, который действовал в интересах нардепа от БПП Игоря Кононенко. По информации СМИ, место Кропачева занял донецкий бизнесмен Виталий Беляков.

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Мирноград Мирноградуголь
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Виталий Кропачев
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