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В СБУ не комментируют освобождение россиян с танкера «Neyma»

25 июля 2019, 18:53

В СБУ не комментируют освобождение россиян с танкера «Neyma»

В Службе безопасности Украины отказались комментировать информацию об освобождении десяти россиян — членов экипажа российского танкера «Neyma», задержанного 24 июля в порту Измаил Одесской области. По данным спецслужбы, этот танкер блокировал украинские малые бронированные артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«СБУ не комментирует информацию о дальнейшей судьбе моряков. Это является тайной досудебного следствия», — сказала спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, десятеро членов экипажа «Neyma» отпущены без предъявления обвинений. Это также подтвердили в Посольстве РФ в Киеве.

В МИД РФ заявили, что в случае задержания членов экипажа, «последствия не заставят себя ждать».

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