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На Порошенко пытались напасть после допроса

25 июля 2019, 19:14

На Порошенко пытались напасть после допроса

На автомобиль пятого президента Петра Порошенко пытались напасть несколько человек во время того, как он покидал здание Госбюро расследований после допроса.

Один из нападавших залез на капот автомобиля сразу после того, как в него сел Порошенко. Охрана экс-президента почти сразу оттеснила его от автомобиля, после чего между нападавшими и охранниками произошла небольшая потасовка.


Неизвестные скрылись. По информации «Украинской правды», один из них — ветеран полка «Азов» Никита Макеев. Именно он запрыгнул на капот автомобиля.

«Макеев родом из России и у него был паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство», — пишет издание.

В полиции Киева отметили, что с заявлением по данному инциденту не обращались.

В результате инцидента никто не пострадал.

Порошенко допрашивали в ГБР в рамках дела по иску экс-главы Администрации президента Андрея Портнова по продаже завода «Кузница на Рыбацком». Порошенко продает завод олигарху Сергею Тигипко. По информации Bihus.info, перед продажей из-под управления завода вывели около 6 тысяч квадратных метров недвижимости.

Порошенко до последнего отрицал наличие повесток на допрос.

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