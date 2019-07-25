Трамп поздравил Зеленского с победой его партии на выборах

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поздравил его партию «Слуга народа» с успехом на досрочных парламентских выборах. Об этом вечером 25 июля сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.



Трамп выразил убеждение, что новая украинская власть «сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».



Он также подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку в сохранении санкционного давления на Россию.