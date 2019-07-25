На Луганщине кандидату в депутаты распылили газ в лицо

Кандидату в народные депутаты Украины на избирательном округе № 106 Андрею Фурману женщина распылила в лицо газовый баллончик, повредив сетчатку глаза. Об этом сообщает ОПОРА.



Инцидент произошел у здания окружной избирательной комиссии № 106 в Северодонецке. Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали людей, которые пришли поддержать кандидата в народные депутаты Юрия Фурмана. Туда же приехал другой кандидат, который баллотировался в 106-м округе, Андрей Фурман. Между сторонниками кандидатов возник конфликт, в результате которого женщина распылили смесь из газового баллончика прямо в лицо Андрею Фурману.



По предварительной информации, эта женщина является доверенным лицом Юрия Фурмана.



В результате распыления газа пострадал не только кандидат, но и люди, которые находились рядом с ним. Андрей Фурман был госпитализирован в больницу, по предварительной информации у него повреждено сетчатку глаза.



Полиция Луганской области сообщила об оперативно-следственных действиях, устанавливаются детали события, а женщину опрашивают сотрудники следственно-оперативной группы.

Как сообщалось, на округе № 106 победил кандидат от партии «Слуга народа».