Климкин не верит, что Путин согласится на мир на Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было», - сказал Климкин на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в Киеве25 июля.



Глава МИД отметил, что РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины, как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.

1 июля Климкин заявил, что прекращает работу в министерстве и уходит в «политический отпуск».