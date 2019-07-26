Украинским специалистам удалось обследовать мост в Станице Луганской

Украинским специалистам с третей попытки удалось обследовать разрушенный мост на линии соприкосновения в Станице Луганской. Об этом сообщает Станично-луганская районная госадминистрация.



Также было опубликовано видео, на котором видно, что с другого края моста находится съемочная группа телеканала «Россия 1» и член группировки «ЛНР» в камуфляже с надписью «СЦКК».

24 июля боевики не пустили специалистов обследовать часть моста в Станице Луганской на неподконтрольной украинским властям территории.



17 июля договоренность о демонтаже укреплений и ремонте моста у Станицы Луганской была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.



В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.