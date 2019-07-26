Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского объяснили, чем его политика по Донбассу отличается от подхода Порошенко

26 июля 2019, 11:33

У Зеленского объяснили, чем его политика по Донбассу отличается от подхода Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе установления мира на Донбассе смещает акценты от «дипломатии обещаний» к «конкретным шагам» со стороны России. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил Богдан Яременко, победивший на парламентских выборах в округе № 215 (Киев) от партии «Слуга народа».

По его словам, пятого президента Петра Порошенко «втянули в дипломатию обещаний», требуя «изменить Конституцию, принять какие-то законы».

Яременко подчеркнул, что в отличие от предшественника, Зеленский выдвигает к России конкретные требования: «Отдайте заложников, прекратите стрельбу. [Если] мы этого добьемся, то будем вести переговоры [дальше]».

«Мы не позволим втянуть себя в дипломатию обещаний, которые не выполняются. Мы хотим видеть конкретные шаги со стороны РФ, которые свидетельствуют, что она серьезно относится к переговорам», — пояснил он, добавив, что это будет непросто.

При этом Яременко назвал «первыми миниатюрными успехами» разведение сторон в Станице Луганской и уменьшением количества жертв после объявления бессрочного режима прекращения огня на Донбассе.

По словам представителя «Слуги народа», мир также включился в «игру Зеленского», помогая Украине добиться выдачи 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Читайте также:

Статус русского языка: в «Слуге народа» объяснили, чем ситуация на Донбассе отличается от Харькова

ТЕМЫ

Люди
Петр Порошенко Владимир Зеленский Богдан Яременко
Организации
Слуга народа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:22
В Донецке загорелся троллейбус во время движения
09:14
ООН направила стройматериалы в сторону Донецка
23:05
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:24
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:02
ОБСЕ видела грузовой поезд и авто на неподконтрольной части украино-российской границы
13:09
В России заявили, что их гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса
12:48
Россия направит в Донецк «гуманитарный конвой» впервые в этом году
12:06
В Донецке пропала 10-летняя девочка
09:06
Беспилотники ОБСЕ обстреляли во время полетов под Мариуполем и границей с РФ
22:59
ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
14:21
Брат Медведчука подал иск против ЦИК из-за проигрыша на выборах
14:00
Reuters узнал о планах России заключить с Украиной краткосрочную сделку по газу
13:32
У Зеленского анонсировали решения по телеканалам из орбиты Медведчука
13:25
За время подсчета голосов в Северодонецке открыто 2 уголовных производства
13:11
В Счастье до сих пор пересчитывают голоса под усиленной охраной полиции
12:15
В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту
11:40
Разумков вступился за нового главу Луганской ОГА: в Партию регионов загоняли всех
11:33
У Зеленского объяснили, чем его политика по Донбассу отличается от подхода Порошенко
10:46
Брат Медведчука на округе Луганщины: Я не парашютист, я зять
10:34
Статус русского языка: в «Слуге народа» объяснили, чем ситуация на Донбассе отличается от Харькова
10:22
В Донецке загорелся троллейбус во время движения
10:05
ЦИК обработала 100% электронных протоколов: результаты выборов в Раду
09:40
Украинским специалистам удалось обследовать мост в Станице Луганской
09:32
Ветеран «Азова» рассказал, зачем запрыгнул на автомобиль Порошенко
09:14
Экипаж задержанного танкера вернулся в Москву и не хочет свидетельствовать в украинском суде
все новости
ВИДЕО
Появилось видео того, как нардепа Королевскую обсыпали мукой в Славянске
25 июля, 15:50
Ситуация на округе в Покровске: вертолет со спецназом, гробы и шины ►
24 июля, 15:40
В Мариуполе переселенка с детьми и внуками живет в гараже ►
23 июля, 19:29
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция