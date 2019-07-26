В Счастье до сих пор пересчитывают голоса под усиленной охраной полиции

В окружной избирательной комиссии № 105 в городе Счастье Луганской области продолжается пересчет голосов. Полиция уже третьи сутки несет здесь службу в усиленном режиме.



В 105-м округе баллотировался Сергей Медведчук — младший брат главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума президента России Виктора Медведчука.



По результатам обработки 100% электронных протоколов победу на округе одержала кандидат «Оппозиционного блока», сотрудница ДТЭК Виктория Гриб.



Вчера Сергей Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что будет опротестовывать результаты голосования в суде. По его словам, были допущены «многочисленные нарушения» при подсчете голосов.