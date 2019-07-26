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У Зеленского анонсировали решения по телеканалам из орбиты Медведчука

26 июля 2019, 13:32

У Зеленского анонсировали решения по телеканалам из орбиты Медведчука

В команде президента Украины Владимира Зеленского готовят решения по регуляции СМИ, которые, в частности, касаются телеканалов из орбиты Виктора Медведчука. Об этом в эфире «UA: Українське радіо» заявил советник Зеленского Никита Потураев.

По его словам, решения будут приниматься «с учетом того, что у нас война и в ней есть много фронтов, в том числе информационный». Потураев подчеркнул, что часть украинских телеканалов управляются «в результате откровенной аннексии сил, которые представляют врага».

Советник Зеленского отметил, что уже наработаны решения «на тактическом уровне», которые можно в ближайшее время принять. По словам Потураева, речь идет не о выборочной борьбе с каналами. «Мы должны в принципе сделать предохранители — такие "фортификационные сооружения", чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вторжения», — заявил он.

Потураев отметил, что решения «на стратегическом уровне» дорабатываются, чтобы «это можно было решить уже навсегда».

По словам советника Зеленского, на данный момент в Украине «много дыр» в антимонопольном и медийном законодательстве, а также ослаблен Нацсовет по телевидению и радиовещанию. «Там есть много заданий», — подчеркнул он. Он добавил, что также перед государством стоит задача разобраться, из каких источников финансируются телеканалы из орбиты Медведчука и нет ли там «следов страны-агрессора».

Соратник и однопартиец Виктора Медведчука по «Оппозиционной платформе — За жизнь» Тарас Козак владеет телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.

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