Reuters узнал о планах России заключить с Украиной краткосрочную сделку по газу

Валсти России намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа, которое придет на смену 10-летнему договору, заканчивающемуся в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.



«Украина хочет заключить новую долгосрочную сделку на десять лет. Это не выгодно для нас. Соглашение на один год будет в самый раз», — сказал один из источников. По его словам, так Россия хочет выиграть время для завершения строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».



Источник, близкий к руководству Европейского союза, а также два источника, знакомых с планами «Газпрома», подтвердили такю позицию России. При этом «Газпром» и Минэнерго России отказались комментировать Reuters эту информацию.



Еще один источник заявил Reuters, что ЕС пригласил представителей Москвы и Киева на новые переговоры по вопросу транзита газа в Европу через Украину. По его словам, очередной раунд обсуждений намечен на 16 сентября.