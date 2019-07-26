Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Reuters узнал о планах России заключить с Украиной краткосрочную сделку по газу

26 июля 2019, 14:00

Reuters узнал о планах России заключить с Украиной краткосрочную сделку по газу

Валсти России намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа, которое придет на смену 10-летнему договору, заканчивающемуся в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

«Украина хочет заключить новую долгосрочную сделку на десять лет. Это не выгодно для нас. Соглашение на один год будет в самый раз», — сказал один из источников. По его словам, так Россия хочет выиграть время для завершения строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Источник, близкий к руководству Европейского союза, а также два источника, знакомых с планами «Газпрома», подтвердили такю позицию России. При этом «Газпром» и Минэнерго России отказались комментировать Reuters эту информацию.

Еще один источник заявил Reuters, что ЕС пригласил представителей Москвы и Киева на новые переговоры по вопросу транзита газа в Европу через Украину. По его словам, очередной раунд обсуждений намечен на 16 сентября.

ТЕМЫ

Прочее
транзит газа
Прочее
Россия-Украина
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:22
В Донецке загорелся троллейбус во время движения
09:14
ООН направила стройматериалы в сторону Донецка
23:05
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:24
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:02
ОБСЕ видела грузовой поезд и авто на неподконтрольной части украино-российской границы
13:09
В России заявили, что их гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса
12:48
Россия направит в Донецк «гуманитарный конвой» впервые в этом году
12:06
В Донецке пропала 10-летняя девочка
09:06
Беспилотники ОБСЕ обстреляли во время полетов под Мариуполем и границей с РФ
22:59
ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
14:21
Брат Медведчука подал иск против ЦИК из-за проигрыша на выборах
14:00
Reuters узнал о планах России заключить с Украиной краткосрочную сделку по газу
13:32
У Зеленского анонсировали решения по телеканалам из орбиты Медведчука
13:25
За время подсчета голосов в Северодонецке открыто 2 уголовных производства
13:11
В Счастье до сих пор пересчитывают голоса под усиленной охраной полиции
12:15
В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту
11:40
Разумков вступился за нового главу Луганской ОГА: в Партию регионов загоняли всех
11:33
У Зеленского объяснили, чем его политика по Донбассу отличается от подхода Порошенко
10:46
Брат Медведчука на округе Луганщины: Я не парашютист, я зять
10:34
Статус русского языка: в «Слуге народа» объяснили, чем ситуация на Донбассе отличается от Харькова
10:22
В Донецке загорелся троллейбус во время движения
10:05
ЦИК обработала 100% электронных протоколов: результаты выборов в Раду
09:40
Украинским специалистам удалось обследовать мост в Станице Луганской
09:32
Ветеран «Азова» рассказал, зачем запрыгнул на автомобиль Порошенко
09:14
Экипаж задержанного танкера вернулся в Москву и не хочет свидетельствовать в украинском суде
все новости
ВИДЕО
Появилось видео того, как нардепа Королевскую обсыпали мукой в Славянске
25 июля, 15:50
Ситуация на округе в Покровске: вертолет со спецназом, гробы и шины ►
24 июля, 15:40
В Мариуполе переселенка с детьми и внуками живет в гараже ►
23 июля, 19:29
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция