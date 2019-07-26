Зеленский обсудил с представителями США ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском союзе Гордоном Сондландом текущую ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.



Как сообщает Офис президента Украины, стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, «и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены».



В ходе встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.



Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.