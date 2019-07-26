В аэропорту задержали мать беглого нардепа Онищенко

В аэропорту «Борисполь» задержали мать беглого нардепа Александра Онищенко в рамках расследования о разворовывании газа. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.



Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании в аэропорту «Борисполь» предполагаемой участницы преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО" Укргазвыдобування". Подозреваемая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск в августе 2016 года.



В прокуратуре не называли имя задержанной, но по информации журналистов, речь идет об Инессе Кадыровой — матери Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.



Отмечается, что она подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.



Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.



Онищенко с 2016 года находится в национальном розыске.