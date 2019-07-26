Власти опровергают слухи о закрытии КПВВ в Станице Луганской

В Станично-Луганской райгосадминистрации опровергают слухи боевиков о якобы закрытии контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской из-за ремонта моста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По информации райгосадминистрации, фейк вызвал ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ, и создал очереди с обеих сторон линии соприкосновения.



«Официально сообщаем, что в настоящее время проведено только осмотр разрушенного моста специалистами. Далее проектирование, инженерные работы. И только потом будет приниматься решение о начале и сроках проведения работ, а также будет останавливаться работа КПВВ во время проведения работ», - говорится в сообщении.



Сейчас КПВВ продолжает работать в штатном режиме.