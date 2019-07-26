ЦИК нашла нарушения в финотчетах партий Гриценко, Саакашвили и Шария

Центральная избирательная комиссия обнаружила нарушения в промежуточных финансовых отчетах избирательных фондов партий «Социальная справедливость», «Гражданская позиция», Партия Шария и «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте ЦИК.



Отмечается, что материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов этих партий переданы Национальному агентству по предотвращению коррупции «для реагирования в соответствии с законами Украины».



В ЦИК уточнили, что в указанных финотчетах, утвержденных постановлением Центризбиркома от 18 июля №1745, комиссия выявила нарушения требований избирательного закона.