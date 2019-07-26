Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 26 июля.

Права человека



Омбудсвумен Людмила Денисова попросила новоназначенную главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер оказать содействие в перемещении заключенных с подконтрольной боевикам территории Донецкой области.



Общество



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило строительные материалы общей массой 187 тонн в неподконтрольные властям районы Донбасса.



25 июля в Донецк и Луганск прибыли медицинские медикаменты весом более 240 тонн, согласно сообщению сепаратистских СМИ. В СММ ОБСЕ подтверждали прибытие очередного «гуманитарного конвоя» от МЧС РФ. Визуальный осмотр грузовиков провели представители пограничной и таможенной служб Украины. МЧС РФ на своем сайте впервые не отчиталось о доставке груза для отдельных районов Донбасса, который стал первым в 2019 году.



В селе Старомарьевка отсутствует питьевая вода, говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Оплот ТВ». За водой местные жители ходят в Гранитное — оно расположено в 3-х километрах от села, на подконтрольной властям территории. До Гранитного люди добираются пешком, так как единственный мост был подорван в 2014 году.



Подписывайтесь на рассылку: