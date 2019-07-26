Нацсовет возобновил разрешения на вещание на границе с неподконтрольной территорией

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания возобновил разрешения восьми лицензиатам на временное вещание на территориях с особым режимом вещания на замену, срок действия которых истекал. Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании 25 июля, сообщается на сайте регулятора.



Разрешения на временное вещание выдано сроком на один год следующим СМИ «Украинское радио», «Армия FM», «Громадське радио», ЧАО «Радиокомпания "Гала"» (позывные «Радио Страна ФМ»), ООО «Русское радио – Украина», ООО ТРК «АРТА ПЛЮС» (позывные «Радио Класс»), ООО «Детский телевизионный канал», ООО «ТРК "Возможность"» (позывные «Радио М»).



Территории с особым режимом вещания - районы Украины, граничащих с временно неподконтрольной территорией Украины (Автономной Республикой Крым и городом Севастополем), районы Донецкой и Луганской областей.