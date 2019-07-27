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Владелец российского танкера заявил, что не знал об уголовном деле против судна

27 июля 2019, 09:57

Владелец российского танкера заявил, что не знал об уголовном деле против судна

В компании «Альтомар Шиппинг», которой принадлежит задержанный Службой безопасности Украины российский танкер NEYMA, уверяют, что ничего не знали о том, что судно фигурирует в украинском уголовном деле. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Если бы мы имели такую информацию, то не отпустили бы его в Измаил и, возможно, вряд ли купили бы», — заявили в компании.

По словам сотрудницы компании, которая попросила не указывать ее имя, директор компании Сергей Шувалов сейчас находится в Измаиле, где он решал, в том числе, и вопрос о возвращении экипажа судна.

По данным открытой международной базы, до недавнего времени танкер принадлежал обанкротившемуся российскому ООО «Волго-Донское судовое агентство», а с февраля 2019 года его владельцем значится компания из Геленджика «Альтомар Шиппинг».

За судно «Альтомар Шиппинг» заплатило 31 млн рублей (491 тысячу долларов), указано в сообщении о распродаже имущества. Однако, когда в российском Краснодаре еще продолжалась организация торгов по продаже танкера, он уже находился в украинском розыске.

25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Этот танкер зашел под флагом в порт Измаил под новым названием NIKA SPIRIT. Сейчас на задержанном танкере закончили обыск для установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Также допросили членов экипажа судна и изъяли документы, необходимые для установления истины в производстве. Задержанное судно является вещественным доказательством, поэтому готовится ходатайство в суд о его аресте.

Россия заявила, что «выясняет обстоятельства происшествия для применения адекватных мер».

Позже в СБУ заявили, что экипаж судна не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания российских моряков не установлено. Моряки вернулись домой.

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