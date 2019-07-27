Волкер: Россия не проявляет готовности отпустить украинских моряков

Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщил cпецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время пресс-конференции в Киеве во время визита делегации США в Украину, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что их отпустили [моряков]. Россия запустила судебный процесс над ними и все время ссылается на него вместо того, чтобы отпустить», - отметил Волкер.



Также он рассказал, что ведется работа в направлении обмена пленными, составляются списки пленных, они сравниваются обеими сторонами.



Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.



17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.