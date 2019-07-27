Строители в понедельник должны еще раз оценить объем работ по восстановлению моста в Станице

Строители еще раз посетят Станицу Луганскую в понедельник, 29 июля, для оценки объема работ по восстановлению моста. Об этом сообщил cпецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время пресс-конференции в Киеве во время визита делегации США в Украину, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Сейчас усилия сосредоточены на том, чтобы восстановить мост. Люди умирают на том временном мостике. Инженеры-строители уже имели возможность осмотреть мост, и насколько я понимаю, в понедельник должен состояться следующий визит строительных команд», - сказал он.



Также Курт Волкер отметил продвижение в части разведения сил.



«В Станице Луганской пророссийские силы также уже немного отошли от своих позиций. Они еще должны кое-что сделать, но уже есть определенное движение. И если Россия сделает шаги к миру, то я уверен, что мы сможем продвинуться вперед в установлении мира. Я надеюсь, что за этим последуют разведения и в других местах, а также можно будет организовать более пунктов пересечения линии соприкосновения», - сказал Волкер.