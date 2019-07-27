Пушилин заявил, что паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, заявил более пяти тысяч жителей неподконтрольной части Донецкой области получили российские паспорта. Об этом он сообщил в интервью «Парламентской газете».



Он утверждает, что «миграционную службу» около 80 тысяч человек — это обратившиеся и за гражданством РФ, и за «паспортом ДНР», и за консультациями.



По его словам, документы принимают в 33 пунктах.

Губернатор Ростовской области, где происходит выдача паспортов, Василий Голубев, заявлял, что российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тысяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.



24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.