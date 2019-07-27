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Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения магазина в Докучаевске вследствие обстрела

27 июля 2019, 15:52

Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения магазина в Докучаевске вследствие обстрела

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения магазина в Докучаевске вследствие обстрела из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Возле магазина на улице Ленина, в северо-западной части н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), команда СММ видела пробоину в юго-юго-западной стене (по оценке, она возникла недавно вследствие огня из стрелкового оружия), а также соответствующий след от горения на полу в магазине», - говорится в отчете.

Сотрудница магазина рассказала патрулю миссии, что во второй половине дня 18 июля она была на работе, когда услышала стрельбу, после чего она ушла из магазина. Она показала наблюдателям пулю калибра 7,62 мм, которую нашла, осматривая повреждения, вернувшись на работу на следующий день.

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