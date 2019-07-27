В «Слуге народа» назвали возможных руководителей Минздрава и Минобразования

Глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.



Корниенко отметил, что глава Министерства образования Лилия Гриневич и руководительница Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но «Слуга народа» намерена продолжить их реформы



«Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу Новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но нужно провести ее тщательный аудит, потому что к ней вопросов больше, чем к образовательной», — сказал Корниенко.



По его словам, возглавить Министерство здравоохранения может учредитель сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий, который прошел в Верховную Раду по списку «Слуги народа». Корниенко сказал, что не слышал о других кандидатах, кроме Радуцкого.



Среди претендентов на пост министра образования и науки — эксперт Украинского института будущего Сергей Бабак, который также избран народным депутатом по списку «Слуги народа». По словам главы штаба партии, Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и «теоретически» может стать министром.



Корниенко считает, что у Радуцкого «точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения».



В отношении Бабака он также добавил: «Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании».