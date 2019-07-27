В Bellingcat заявили о кибератаке со стороны России

Против группы расследователей Bellingcat совершена кибератака, и скорее всего, это связано с расследованиями относительно России. Об этом основатель команды расследователей Элиот Хиггинс написал в Twitter.



«Снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас, либо это делают их хакеры, или тролли, или медиа», - написал Хиггинс.



Впоследствии он добавил, что вероятно российские хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты, которую использует команда Bellingcat. Речь идет о швейцарской ProtonMail, которая на прошлой неделе сообщила о попытках «скомпрометировать своих пользователей».



По словам Хиггинса, атака была направлена, в частности, против журналистов-расследователей, изучающих деятельность российской разведки.



Bellingcat известен своими расследованиями относительно сбитого в 2014 году над Донбассом малазийского самолета рейса MH17, а также отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и разоблачением причастности к этому российских спецслужб.