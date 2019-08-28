Богатыреву арестовали под залог в 6 миллионов гривен

Печерский районный суд Киева арестовал экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву с альтернативой залога в размере 6 миллионов гривен. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой залога в 6 млн грн», — сообщили агентству в прокуратуре Киева.

Раису Богатыреву задержали в аэропорту «Киев» сразу по возвращению в Украину 27 августа.



Ее подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах.



Богатырева возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.