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В штабе ООС не нашли утечки данных журналистов, которые подали документы на аккредитацию

25 сентября 2019, 19:23

В штабе ООС не нашли утечки данных журналистов, которые подали документы на аккредитацию

В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) заявили, что в ходе внутренней проверки не выявили утечки персональных данных зарубежных и украинских журналистов, аккредитовавшихся для работы на Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба в Facebook.

«В рамках внутренней проверки вероятной утечки персональных данных зарубежных и украинских журналистов, которые подали заявки на аккредитацию для работы в районе проведения операции Объединенных сил в пресс-центре ОС сообщают следующее: в указанный в заметке период инцидентов, связанных с вмешательством в работу сетей электронного документооборота не обнаружено», - говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что электронные адреса, которыми пресс-центр ООС пользуется для коммуникации, защищены соглашениями о конфиденциальности, действующими в контексте публичных договоров по оказанию услуг электронной почты.

«Подчеркиваем, что персональные данные обрабатываются не более, чем это необходимо для идентификации лица для проведения аккредитации в районе проведения операции Объединенных сил», - говорится в информации.

Вместе с тем в штабе было принято решение о смене электронного адреса для аккредитации представителей СМИ для работы в районе проведения операции Объединенных сил - [email protected].

Также в пресс-центре ООС сообщают, что с целью предупреждения возможных следующих инцидентов просим представителей СМИ свои данные отправлять в защищенных соответствующим образом архивах и предоставлять к ним доступ в безопасный способ.

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аккредитация журналистов Операция объединенных сил
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