В Кремле отреагировали на идею о белорусских миротворцах на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на идею о белорусских миротворцах на Донбассе заявил, что предложение президента Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.



«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики», - сказал он.



Он так же отметил, что в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта не было.