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В США опубликовали жалобу разведчика на разговор Трампа и Зеленского

26 сентября 2019, 16:57

В США опубликовали жалобу разведчика на разговор Трампа и Зеленского

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Текст жалобы опубликован на сайте комитета.

В частности, сотрудник спецслужб написал, что звонок от 25 июля вызвал беспокойство чиновников Белого дома

В документе, который поступил на имя комитета по разведке Адама Шиффа и главы комитета по разведке Сената Ричарда Бёрра, содержится 9 страниц. Часть текста остается засекреченной. 

Автор утверждает, что в рамках своих служебных обязанностей он получил информацию о том, что Трамп «использует свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года».

«Это вмешательство включает в себя, среди прочего, давление на другое государство с целью проведения расследования в отношении одного из главных политических соперников президента», — отмечает автор письма.

Он также указывает, что описанные им действия главы государства представляют собой «вопиющее нарушение закона» и представляют собой угрозу национальной безопасности".

Имя автора жалобы комитет по разведке не раскрыл.

Ранее Шифф допускал импичмент Трампа в качестве единственного выхода из ситуации, если давление Трампа на Зеленского будет доказано. 

Автор жалобы также сообщил о встрече адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым. По его словам, 2 августа Джулиани посетил Мадрид, чтобы встретиться с одним из помощников Зеленского — Андреем Ермаком.

«Отдельно, несколько чиновников Соединенных Штатов сказали мне, что господин Джулиани, по сообщениям, в частном порядке связался с другими советниками Зеленского, включая главу Офиса Андрея Богдана и исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова», — сообщил он.

ТЕМЫ

Люди
Дональд Трамп Джо Байден Владимир Зеленский
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Украина-США

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