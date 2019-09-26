Трамп назвал увольнение Луценко «нечестным»

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским позитивно отзывался об украинском экс-генпрокуроре Юрие Луценко и допускал сохранение за ним должности. Об этом говорится в жалобе информатора комитета по разведке палаты представителей США, передает «Интерфакс-Украина».



«Президент также хвалил украинского генерального прокурора Юрия Луценко и предположил, что господин Зеленский может захотеть оставить его в этой должности», — говорится в заявлении информатора.



В документе отмечается, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.



В опубликованной накануне Белым домом стенограмме говорится, что Зеленский пообещал гарантировать проведение открытого и честного расследования. В ответ на это Трамп сказал: «Это хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, и его отправили в отставку, и это нечестно».



Ранее сообщалось, что комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.