Экс-глава «ДНР» возглавил администрацию столицы Калмыкии

Фото: «Администрация города Элиста»

Главой Элистинского городского собрания в Калмыкии (РФ) путем голосования депутатским корпусом назначен экс-глава группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников. Об этом сообщается на сайте администрации города Элисты.



Указано, что Трапезников родился в Краснодаре. Женат, имеет двое детей.



В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. С 2010 по 2012 год работал замглавы районного совета Петровского района Донецка.



С началом вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников присоединился к «ДНР». В составе группировки занимал должности зампредседателя «совета министров», а после убийства главы Александра Захарченко исполнял обязанности последнего. Трапезникова сменил Денис Пушилин по итогу незаконных «выборов» в неподконтрольных Украине районах.