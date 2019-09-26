Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 26 сентября.

Политика



Президент Владимир Зеленский рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил ему о желании Москвы завершить конфликт на Донбассе. Короткий разговор политиков состоялся по инициативе Лаврова «на полях» 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.



В Кремле в ответ заявили, что предложение Лукашенко должны рассматривать Киев и группировки «ДНР/ЛНР».



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не нуждается в миротворческих силах из Беларуси.



Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на схожесть развития событий на Донбассе в случае предоставления «особого статуса» с Приднестровьем.



Общество



Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса 55,6 тонны гуманитарной помощи.



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