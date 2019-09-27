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Пресс-секретарь президента толкнула журналиста, который хотел задать вопросы Зеленскому и Богдану

27 сентября 2019, 14:30

Пресс-секретарь президента толкнула журналиста, который хотел задать вопросы Зеленскому и Богдану

Фото: Радіо Свобода / YouTube Фото: Радіо Свобода / YouTube

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель оттолкнула корреспондента «Радио Свобода» Сергея Андрушко, чтобы он не смог задать вопросы Владимиру Зеленскому и главе президентского Офиса Андрею Богдану. На инцидент обратил внимание корреспондент RFL Кристофер Миллер.

Он отметил, что Мендель сделала это после того, как Зеленский согласился ответить на вопросы. На видео также видно, что Андрушко тянет назад охранник президента. 

Сама Мендель сегодня сказала hromadske, что не знает, о чем идет речь. «Я только что вернулась с саммита ООН, не знаю, о чем вы говорите, я никого не толкала», — заявила пресс-секретарь президента.

Журналист Сергей Андрушко хотел спросить Зеленского о том, знает ли он, что Богдан получил звание заслуженного юриста Украины в 2007 году за национализацию Никопольского завода ферросплавов, которая по факту не произошла. Расследование об этом «Радио Свобода» опубликовала вчера вечером. Также в материале шла речь о том, что в 2013 году Богдан в составе правительственной делегации летал в Санкт-Петербург, после чего премьер-министр Николай Азаров объявил об отказе подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. В разгар Евромайдана Богдан получил почетную грамоту от Кабмина Азарова.

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