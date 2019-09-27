НБУ: Переговоры с МВФ о новой программе продолжатся через две недели в Вашингтоне

Продолжение переговоров между Украиной и Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества ожидается через две недели (до 13 октября) в Вашингтоне. Об этом сообщила заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время общения с журналистами в кулуарах Ukrainian Financial Forum 2019, передает «Лига.Финансы».



«Думаю, что к тому моменту мы сможем усовершенствовать формулировки меморандума, который готовится, и обсудить программу подробно, поскольку в Вашингтоне будут присутствовать все ключевые участники переговоров», - сказала она.



Заместительница главы НБУ также подчеркнула, что МВФ сохраняет жесткую позицию по национализации ПриватБанка и негативно относится к идее его возвращения бывшим владельцам.



«И ПриватБанк и независимость НБУ - эти вещи уже звучали в предыдущих меморандумах [о сотрудничестве с Украиной]», - добавила Рожкова.



В миссии МВФ по итогам работы в Украине, сообщили, что продолжат переговоры о новой программе в течение ближайших нескольких недель.



26 сентября миссия МВФ завершила свою работу в Украине.