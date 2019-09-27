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СМИ узнали, что секретарь СНБО Данилюк подал в отставку из-за Богдана и Коломойского

27 сентября 2019, 16:02

СМИ узнали, что секретарь СНБО Данилюк подал в отставку из-за Богдана и Коломойского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении секретаря СНБО.

Утверждается, что Данилюк не смог смириться с методами управления «в стиле Богдана».

В свою очередь, собеседники УП в Офисе президент говорят о Данилюке как о малоэффективном менеджере: «Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно».

О том, что Данилюк подал в отставку из-за Богдана также сообщает НВ. По словам источника издания, руководитель Офиса президента пытался влиять на решения СНБО. НВ также пишет, что второй причиной возможного увольнения стало желание олигарха Игоря Коломойского увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

Сегодня стало известно, что Александр Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО. Заявление должен утвердить или отклонить президент Владимир Зеленский.

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Люди
Игорь Коломойский Александр Данилюк Андрей Богдан
Организации
Снбо

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