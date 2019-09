Пресс-секретарь Зеленского заявила, что журналист «накинулся ради красивой картинки»

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила, почему оттолкнула журналиста корреспондента «Радио Свобода» Сергея Андрушко. У себя в Facebook Мендель заявила, что теперь «все пишут» о том, что она «избила журналиста, вдвое большего за себя».



«В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются», — написала она. По словам Мендель, личное пространство первого лица — это его/ее безопасность.



«Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, представляясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве. Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко — не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала», — заявила пресс-секретарь Зеленского.



По ее словам, если журналисты хотят «цивилизованного поведения» — тогда надо «на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки».



Как сообщалось, Андрушко хотел задать Зеленскому вопрос о расследовании программы «Схемы» о главе Офиса президенте Андрее Богдане, но Мендель оттолкнула его.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe