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СМИ: Шокин находится в Украине

27 сентября 2019, 17:42

СМИ: Шокин находится в Украине

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин находится в Украине. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на информированный источник.

«Насколько мне известно, он в Украине», — сказал собеседник.

Он рассказал, что Шокин не комментирует ситуацию вокруг производства против фирмы Burisma, в котором фигурирует сын вероятного кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер.

Ранее СМИ сообщали, что Шокин хочет через суд восстановиться в должности генпрокурора.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским. 

Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа.

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