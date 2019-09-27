Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 сентября.

Политика

Выборы на временно неподконтрольной территории Донбасса должны проводиться в случае устойчивого прекращения огня, вывода российских войск и взятия под контроль участка границы с РФ. Так представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прокомментировал возможность реализации «формулы Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов и предоставление Донбассу «особого статуса».



Боевые действия



80-летняя жительница подконтрольного «ДНР» села Роза получила ранения в результате обстрела 6 сентября.



Общество



В Луганской области задержали сотрудника Лисичанского пограничного отряда, который подозревают в участии в боевых действиях в рядах батальона «Призрак».



Детский фонд ООН направил в неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей лекарства и оборудование для водоснабжения весом 8,8 тонны.



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