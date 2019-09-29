Польша передала в Фонд помощи Донбассу миллион долларов

Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН средства на помощь нуждающимся на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает представительство Польши при ООН в Twitter.



Всего было передано свыше 1 млн долларов для гуманитарной помощи жителям неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.



Ранее в ООН сообщили о том, что Фонд помощи пострадавшим от военных действий в Донбассе наполнен на 32%. В ООН призвали доноров срочно найти 52 млн долларов для наполнения Фонда.