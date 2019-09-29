В Житомире боевика «ДНР» заочно приговорили к 12 годам заключения

В Житомирской области к 12 годам лишения свободы заочно, с конфискацией имущества, приговорен боевика группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



По данным следствия, уроженец Донецкой области, который на протяжении нескольких лет проживал в Житомирской области, в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.



«Он был назначен на должность командира артиллерийской системы 2С9 «Нона» так называемой «отдельной бригады специального назначения Восток. Принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности осуществлял обстрелы позиций украинских подразделений вблизи аэропорта Донецка, а также Макеевки и Ясиноватой», - говорится в сообщении.



Королевский районный суд Житомира признал фигуранта производства виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



Апелляционный суд Житомирской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.



Обвиняемый находится в розыске.