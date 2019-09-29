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Politico: Волкер мог лоббировать интересы Javelin в Украине

29 сентября 2019, 17:07

Politico: Волкер мог лоббировать интересы Javelin в Украине

Курт Волкер на должности спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает американское издание Politico.

По данным издания, Волкер числился в лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.

Отмечается, что спецпредставитель выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после своего назначения на должность. Он также поддерживал поставки Украине комплексов Javelin.

Politico пишет, что из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть вопросы к спецпредставителю Госдепа по Украине, который подал в отставку после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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